КДК ФФУ прийме рішення по матчу "Маріуполь" - "Динамо" 7 вересня

Рішення по матчу УПЛ "Маріуполь" - "Динамо", який не відбувся, буде винесене 7 вересня Контрольно-дисциплинаным комітетом ФФУ.

Про це повідомив член Виконкому ФФУ, журналіст Артем Франков.

Матч "Маріуполь" — "Динамо" повинен був відбутися 27 серпня. Проте столичний клуб не приїхав на гру, мотивуючи це близькістю міста до зони військових дій і побоюванням за життя і здоров'я працівників клубу, футболістів та вболівальників.

Читайте також"Динамо" заявило про готовність зіграти в Маріуполі, запропонувавши призначити нову дату Згідно з регламентом УПЛ, киянам має бути зарахована технічна поразка, про що нещодавно сказав президент ФФУ Андрій Павелко.

«Маріупольська справа буде розглянута на засіданні КДК ФФУ 7 вересня», — цитує Франкова Matchday.ua з посиланням на журнал "Футбол".

Читайте такожПавелко: У нас не буде касти обраних, за всіма канонами це технічна поразка "Динамо"При цьому Франков повідомив, що перед грою відбору на чемпіонат світу-2018 між Україною і Туреччиною, яка відбудеться 2 вересня у Харкові, також відбудеться засідання Виконкому ФФУ, на якому також можуть повернутися до обговорення актуальної теми.

Якзаявляв київський клуб, якщо КДК ФФУ присудить "Динамо" технічну поразку, то кияни мають намір оскаржити це рішення у Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS). Президент клубу Ігор Суркіс висловив упевненість, що клубу вдасться виграти у всіх незалежних судах.