"Динамо" підписало грузинського захисника
11:42, 31 серпня 2017Футбол
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Контракт з клубом підписав екс-гравець "Динамо" (Тбілісі) Лука Лочошвілі.
Лука Лочошвілі / facebook.com/DINAMOTB
Київське «Динамо» підписало контракт з 19-річним захисником «Динамо» (Тбілісі) Лукою Лочошвілі, повідомляє офіційний сайт грузинського клубу.
Подробиці угоди поки невідомі. Лочошвілі на даний момент вже знаходиться в Києві, але він травмований і продовжить реабілітацію вже в столиці України.
У поточному сезоні Лочошвілі провів 19 матчів у складі першої команди «Динамо» (Тбілісі), в яких забив один гол.
Як повідомляв УНІАН, напередодні з'явилася інформація, що основний центральний захисник «Динамо» хорват Домагой Віда проведе першу частину сезону в Києві, а покине клуб взимку.
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