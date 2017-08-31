"Динамо" підписало грузинського захисника

Київське «Динамо» підписало контракт з 19-річним захисником «Динамо» (Тбілісі) Лукою Лочошвілі, повідомляє офіційний сайт грузинського клубу.

Подробиці угоди поки невідомі. Лочошвілі на даний момент вже знаходиться в Києві, але він травмований і продовжить реабілітацію вже в столиці України.

У поточному сезоні Лочошвілі провів 19 матчів у складі першої команди «Динамо» (Тбілісі), в яких забив один гол.

Як повідомляв УНІАН, напередодні з'явилася інформація, що основний центральний захисник «Динамо» хорват Домагой Віда проведе першу частину сезону в Києві, а покине клуб взимку.