Папа Римський зустрівся з футболістами "Шапекоенсе"

30 серпня у Римі Папа Римський Франциск поспілкувався з гравцями та керівництвом бразильського клубу «Шапекоенсе». Як повідомляє інформаційне агентство ANSA, на зустрічі були присутні також члени сімей футболістів, загиблих в минулому році в авіакатастрофі.

Нагадаємо, 29 листопада 2016 року літак, на борту якого перебували гравці «Шапекоенсе», зазнав аварії в Колумбії. В авіакатастрофі загинули 19 гравців і членів тренерського штабу. Команда летіла на перший фінальний матч Південноамериканського кубку з колумбійським «Атлетіко Насьональ». Згодом за ініціативою колумбійського клубу Південноамериканська конфедерація футболу оголосила «Шапекоенсе» володарем Кубка.

У п'ятницю, 1 вересня на римському "Стадіо Олімпіко" відбудеться товариський матч між «Шапекоенсе» і «Ромою».

Як повідомляв УНІАН, нещодавно бразильці провели спаринг з «Барселоною».