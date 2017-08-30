"Зоря" розлучилася з провідним захисником Форстером

Захисник луганської "Зорі" Рафаел Форстер підписав контракт з чемпіоном Болгарії "Лудогорцем", повідомляє офіційний сайт болгарського клубу.

Про деталі угоди не повідомляється. Офіційна презентація Форстера відбудеться завтра, 31 серпня.

У новому клубі Форстер стане партнером по команді українцю Ігорю Пластуну, який виступає за "Лудогорець" з минулого літа і є важливим гравцем команди.

Читайте такожГоловний тренер команди Прем'єр-ліги "Зоря" Вернидуб: Мені увігнали ніж у спину (відео)Бразильський захисник вже попрощався з луганчанами на своїй сторінці в Instagram. Рафаел Форстер перейшов у "Зорю" у січні 2016 року на правах вільного агента, встигнувши провести за команду 44 матчі і забити 8 голів.

"Лудогорець" зараз йде на 2-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Болгарії. Крім того, болгарська команда потрапила у груповий етап Ліги Європи, де одним з учасників є також і "Зоря".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що "Зоря" уклала контракт з бразильським нападником Бруно Байо.