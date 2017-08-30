Клуб Артема Мілевського проведе спаринг проти "Динамо" в Києві

Як повідомляє офіційний сайт київського "Динамо", в суботу, 2 вересня у столиці пройде товариська гра між віце-чемпіонами України та командою «Динамо-Брест» (Білорусь).

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок - о 15:00.

Починаючи з липня цього року кольори "Динамо-Брест" захищає Артем Мілевський, який за цей період провів у новій команді 5 матчів, відзначившись у них 3 забитими м'ячами і однією гольовою передачею. Таким чином, Мілевський вперше після довгої перерви може зіграти на рідній арені.

Київське "Динамо" відправило у розташування національних збірних різних країн 16 футболістів. У Києві залишилися лише з півдюжини гравців, компанію яким у тренувальному процесі і в контрольному матчі складуть гравці молодіжного складу.

Клуб з Бреста в чемпіонаті Білорусі після 20 проведених матчів знаходиться на 8-му місці.