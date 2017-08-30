"Карпати" оголосили про перехід екс-гравця "Севільї"

Львівські «Карпати» оголосили про перехід півзахисника іспанської «Севільї» Мар'яна Шведа. Про трансфер повідомляється на офіційному сайті львівського клубу.

Мар'ян Швед підписав зі своїм рідним клубом контракт на три роки. Сума трансферу не відома.

Футболіст, який є вихованцем "Карпат", минулі два сезони провів у "Севільї", куди перейшов у серпні 2015 року за 1 мільйон євро. У "Севільї" Швед виступав за молодіжну команду, зокрема і в юнацькій Лізі чемпіонів.

У вересні минулого року 20-річний півзахисник отримав травму хрестоподібних зв'язок і відновлювався вісім місяців.

Зазначимо, що Швед став вже 14-м гравцем, якого підписали «Карпати» в літнє трансферне вікно.