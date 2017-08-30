"Зоря" поповнилася нападником з Бразилії

Луганська "Зоря" підписала контракт з бразильським нападником Бруно Байо, останнім клубом якого був бразильський "Інтернасьональ".

Про це повідомило агенство ShowBall Assessoria Esportiva в своєму Instagram. Угода з луганським клубом розрахована на два роки.

Читайте такожОприлюднено календар матчів "Зорі" у Лізі Європи Минулого року Бруно Байо відіграв 11 матчів за «Крісіуму» на правах оренди у другому бразильському дивізіоні, де забив 3 голи. Також на його рахунку 3 матчі за основну команду «Інтернасьоналя».

Луганська "Зоря" цієї осені буде представляти Україну в Лізі Європи - другому за рангом єврокубковому турнірі. Суперниками нашої команди у групі будуть шведський "Естерсунд", іспанський "Атлетик" і німецька "Герта".