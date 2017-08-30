Захисник Домагой Віда залишиться в "Динамо" ще на півроку

Хорватський захисник київського "Динамо" Домагой Віда, найімовірніше, не перейде цього літа в "Бешикташ": стамбульському клубу не вдалося домовитися з керівництвом віце-чемпіона України про трансфер гравця.

Тим не менш, перехід хорвата відбудеться взимку.

Турецький сайт Fotomac опублікував фото попереднього контракту Домагоя Віди з "Бешикташем", підписаного агентом гравця.

Угода вступає в силу з другої половини сезону 2017/2018. За ці півсезона Віда отримає 1,1 мільйон євро, надалі його річна зарплата буде становити 2,2 мільйона, а в двох останніх сезонах - 2,3 мільйона євро з бонусом у 5 тисяч євро за кожен матч.

Контракт Віди розрахований до кінця сезону 2020/2021.

Відзначимо, що діюча угода хорватського гравця з "Динамо" закінчується в кінці нинішнього року, таким чином, захисник поїде з Києва безкоштовно.