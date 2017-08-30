Було честю носити біло-сині кольори - Ярмоленко попрощався з "Динамо" в Instagram
Новачок "Боруссії" тепло попрощався з уболівальниками, партнерами та керівництвом динамівського клубу.
Андрій Ярмоленко, який підписав у понеділок 4-річний контракт з дортмундською "Боруссією", попрощався з «Динамо» в своєму Instagram.
«Друзі, ось і прийшов час прощання з «Динамо» – рідним клубом, який став для мене другим домом, зробив колосальний вплив на моє становлення як спортсмена і особистості.
Хочу висловити величезну подяку президенту Ігорю Суркісу за по-справжньому батьківське ставлення. Хочу подякувати всім тренерам, партнерам по команді, адміністративному штабу, медичному корпусу, працівникам бази, усім-усім, з якими пліч-о-пліч ми працювали всі ці роки. Ви стали моєю другою сім'єю.
Читайте такожСуркіс говорив, що прийде мій час і дотримав слова - ЯрмоленкоІ я дуже чітко усвідомлюю, що всі мої кар'єрні злети були б неможливі без вашої праці, без вашого внеску. Окреме спасибі вболівальникам «Динамо». За підтримку і за критику. Ви ніколи не дозволяли задирати ніс і завжди мотивували на досягнення нових цілей. Ви – найкращі! Я завжди був максимально чесним у стосунках з вами.
Я завжди робив усе від мене залежне, щоб приносити користь і успіх «Динамо». Для мене було великою дитячою мрією грати за «Динамо», а згодом – великою честю носити біло-сині кольори з літерою «Д» на грудях. І де б я не був, київське «Динамо» і все, що з ним пов'язано, назавжди залишиться в моєму серці! Спасибі за все», – написав Ярмоленко.
Друзі, ось і прийшов час прощання з київським Динамо - рідним клубом, який став для мене другим домом, зробив колосальний вплив на моє становлення як спортсмена і як особистості. Хочу висловити величезну подяку Президенту Ігорю Суркісу за по-справжньому батьківське ставлення. Хочу подякувати всіх тренерів, партнерів по команді, адміністративний штаб, медичний корпус, працівників бази, усіх-усіх з якими пліч-о-пліч ми працювали всі ці роки. Ви стали моєю другою родиною! І я дуже чітко усвідомлюю, що всі мої кар'єрні злети були б неможливі без вашої праці, без вашого внеску. Окреме спасибі вболівальникам Динамо. За підтримку і за критику. Ви ніколи не дозволяли задирати ніс і завжди мотивували до досягнення нових цілей. Ви - найкращі! Я завжди був максимально чесним у стосунках з вами. Я завжди робив усе від мене залежне, щоб приносити користь і успіх Динамо. Для мене було великою дитячою мрією грати за Динамо, а згодом - великою честю носити біло-сині кольору з літерою "Д" на грудях. І де б я не був, київське Динамо і все, що з ним пов'язано, назавжди залишиться в моєму серці! Спасибі за все!
Як повідомляв УНІАН, Андрій Ярмоленко перейшов у німецький клуб за 25 мільйонів євро. Трансфер увійшов до п'ятірки найдорожчих покупок для "Боруссії" за історію, а також став найдорожчим продажем для "Динамо".
В команді з Дортмунда Ярмоленко буде виступати під дев'ятим номером. Вчора "Боруссія" заявила українського новачка на матчі бундесліги.