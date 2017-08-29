Шевченко: Бажаю успіхів Мірчі Луческу, але не в матчі з Україною

Головний тренер національної збірної України з футболу дав першу прес-конференцію напередодні ключових матчів відбору ЧС-2018 проти команд Туреччини та Ісландії, повідомляє Федерація футболу України.

"Усі здорові, все нормально. Сьогодні до команди приєдналися Ярмоленко та Ракицький. Ярослав попрохав вихідний через особисті обставини. Андрій також відпросився з футбольних причин, приїхав у гарному настрої, я його привітав", - розпочав спілкування зі ЗМІ Шевченко.

"На 95% я розумів, кого буду викликати, просто чекав останніх турів. Позиція, яка мене хвилювала – це нападники. Зараз подивимося, перевіримо готовність запрошених форвардів. На жаль, серед тих гравців, котрих ми викликали, є ті, які не мають достатньо ігрової практики, проте не думаю, що це велика проблема. Оцінимо їх готовність. Були певні питання й по позиції правого захисника", - відзначив принцип формування списку гравців тренер.

Стосовно переходу Андрія Ярмоленко до «Боруссії», Шевченко зауважив: "Радий за нього. Плюс, це важливо передусім для українського футболу. Андрій гратиме у сильному чемпіонаті, хорошій команді, бажаю йому успіху. Будемо сподіватися, що він буде гідно представляти український футбол на міжнародній арені".

Читайте такожРакицький не зможе допомогти збірній України у матчах відбору ЧС-2018 з Туреччиною та ІсландієюА говорячи про висновки по складу після перших тренувань команди, зауважив: "Ми запланували певний мікроцикл. За вчора, сьогодні та завтра ми визначимо стан гравців. Будуть спеціальні навантаження, а вже тоді будемо дивитися, у якому стані перебувають футболісти, які не мають достатньо практики у своїх клубах".

Говорячи про суперників Шевченко відзначив: Ми подивилися на склад турецької команди, оцінили гравців, яких викликав Мірча Луческу. Тренер робить ставку на досвідчених гравців. Він навіть запросив футболіста, який давно не був у збірній. Помітно, що в турецькій команді буде певна перебудова".

"Я переживаю за свою команду. Луческу добре знає український футбол, я з повагою ставлюся до нього. Бажаю йому успіху, проте - не в матчі з Україною", - додав Шевченко.

Говорячи про атмосферу в Харкові, Шевченко відзначив: "По-перше, хочу висловити велику подяку Харкову. Тут завжди чудово приймають. Гарна атмосфера. Єдине, що зараз - трохи прохолодно. Хочу запросити вболівальників у день матчу раніше прийти на стадіон. Знаю, що буде окрема розважальна програма у день гри. Приходьте з дітьми, насолоджуйтесь футболом. Ми граємо для вболівальників, і нам важлива їх підтримка".

Як повідомляв УНІАН, збірна України проведе матчі відбору ЧС-2018 проти команд Туреччини (2 вересня) та Ісландії (5 вересня).