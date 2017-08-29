Ракицький не зможе допомогти збірній України у матчах відбору ЧС-2018 з Туреччиною та Ісландією

Захисник збірної України Ярослав Ракицький пропустить матчі проти Туреччини та Ісландії в кваліфікації до чемпіонату світу-2018, повідомляє SportArena.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив, що центрбек не зіграє у найближчих іграх, але причину пропуску Ярославом двох важливих матчів він не назвав, хоча спочатку він був у списку викликаних гравців на найближчі два поєдинки.

Читайте такожШевченко викликав 26 футболістів на матчі відбору ЧС-2018 у вересні «Не зіграє Ракицький, це втрата і для захисту, і для нападу. Адже Ярослав — це перший пас, він часто починає атаки команди, це його сильна сторона», — цитує Шевченка Apostrophe.ua.

Захисник відіграв весь матч проти Вереса (2:1) в 7-му турі УПЛ і повідомлень про проблеми зі здоров'ям у Ярослава не було.

За збірну України Ракицький грає з жовтня 2009 року. З тих пір 28-річний захисник провів 45 матчів, в яких забив 4 голи.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня синьо-жовті зіграють проти Туреччини в Харкові, а 5-го — проти Ісландії в Рейк'явіку.