"Динамо" знайшло заміну Ярмоленку в донецькому "Олімпіку"

Київське "Динамо" намагається знайти заміну Ярмоленку в особі атакуючого півзахисника донецького "Олімпіка" Мохи.

Про те, що 23-річний марокканець Моха привернув увагу "Динамо", повідомляє Террикон.

Відзначається, що в даний час 23-річний футболіст знаходиться в Іспанії, куди вирушив, скориставшись паузою, яка виникла в чемпіонаті України через проведення матчів національних збірних.

Проте вже найближчим часом Моха збирається повернутися в Україну, ймовірно, для проведення трансферних переговорів.

Раніше повідомлялося, що в послугах Мохи зацікавлені "Карпати", а також кілька клубів з Нідерландів.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" вчора продав свого лідера Андрія Ярмоленка в дортмундську "Боруссію" за 25 мільйонів євро.

Моха виступає за "Олімпік" з лютого 2014 року. У нинішньому сезоні УПЛ марокканець провів 7 матчів, в яких забив 2 голи і зробив 3 гольові передачі.