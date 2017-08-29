УЄФА назвав найкращий гол минулого сезону (відео)

14:20, 29 серпня 2017
Футбол
53

Найкрасивіший гол був забитий у фіналі Ліги чемпіонів-2016/2017 Маріо Манджукічем.

Найкращим голом минулого сезону в Європі визнаний м'яч Маріо Манджукіча і у фіналі ЛЧ / sports.ru

Нападник "Ювентуса" Маріо Манджукіч визнаний автором найкращого голу минулого сезону в Європі, повідомляє офіційний твіттер УЄФА.

Свій м'яч хорватський форвард забив у фіналі Ліги чемпіонів проти "Реала" (1:4).

Манджукіч відзначився ударом через себе з дальньої відстані з передачі Гонсало Ігуаїна.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #кращий гол УЄФА#Манджукіч гол Реалу