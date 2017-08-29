УЄФА назвав найкращий гол минулого сезону (відео)

Найкрасивіший гол був забитий у фіналі Ліги чемпіонів-2016/2017 Маріо Манджукічем.

Нападник "Ювентуса" Маріо Манджукіч визнаний автором найкращого голу минулого сезону в Європі, повідомляє офіційний твіттер УЄФА. Свій м'яч хорватський форвард забив у фіналі Ліги чемпіонів проти "Реала" (1:4). Манджукіч відзначився ударом через себе з дальньої відстані з передачі Гонсало Ігуаїна.

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