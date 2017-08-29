Сьогодні Ярмоленко приєднається до збірної в Харкові

Збірна України з футболу розпочала підготовку до кваліфікаційного матчу чемпіонату світу 2018 року проти збірної Туреччини. Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації футболу України.

"Синьо-жовті" провели перше тренування на стадіоні "Сонячний" у Харкові, розташованого неподалік готелю SuperiorGolf & SpaResort, де оселилася національна команда.

Сьогодні футболісти почали з ранкової прогулянки по гольф-полям готельного комплексу.

А на вечір у збірної заплановане відкрите тренування на стадіоні "Металіст", яке розпочнеться о 18:30. Стадіон буде відкритий для шанувальників футболу вже з 17:00. У вечірніх заходах, як очікується, візьме участь новоспечений новачок дортмундської "Боруссії" Андрій Ярмоленко.

Матч між збірними України та Туреччини відбудеться 2 вересня у Харкові на ОСК "Металіст". Початок поєдинку - о 21:45.