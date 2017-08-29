Купівля Ярмоленка увійшла в топ-5 найдорожчих в історії "Боруссії"
Німецькі ЗМІ склали рейтинг найдорожчих покупок дортмундського клубу.
Як повідомляє Bild, ціна переходу Андрія Ярмоленка з київського "Динамо" в "Боруссію" склала 25 мільйонів євро.
Таким чином, ця покупка стала однією з найдорожчих в історії німецького клубу.
Рекордним придбанням залишається для "Боруссії" Андре Шюррле за 30 мільйонів євро.
Топ-5 найдорожчих покупок в історії Боруссії Д
1. Андре Шюррле ("Вольфсбург") - 30 млн євро (2016)
2. Генріх Мхітарян ("Шахтар") - 27,5 млн євро (2013)
3. Марсіо Аморозо ("Парма") - 25,5 млн євро (2001)
4. Андрій Ярмоленко ("Динамо") - 25 млн євро (2017)
5. Маріо Гетце ("Баварія") - 22 млн євро (2016)
Нагадаємо, вчора один з лідерів збірної України Андрій Ярмоленко підписав з "Боруссією" 4-річний контракт. Ярмоленко стане 18-м українським футболістом, який коли-небудь виступав у бундеслізі.