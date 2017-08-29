Купівля Ярмоленка увійшла в топ-5 найдорожчих в історії "Боруссії"

Як повідомляє Bild, ціна переходу Андрія Ярмоленка з київського "Динамо" в "Боруссію" склала 25 мільйонів євро.

Таким чином, ця покупка стала однією з найдорожчих в історії німецького клубу.

Рекордним придбанням залишається для "Боруссії" Андре Шюррле за 30 мільйонів євро.

Топ-5 найдорожчих покупок в історії Боруссії Д

1. Андре Шюррле ("Вольфсбург") - 30 млн євро (2016)

2. Генріх Мхітарян ("Шахтар") - 27,5 млн євро (2013)

3. Марсіо Аморозо ("Парма") - 25,5 млн євро (2001)

4. Андрій Ярмоленко ("Динамо") - 25 млн євро (2017)

5. Маріо Гетце ("Баварія") - 22 млн євро (2016)

Нагадаємо, вчора один з лідерів збірної України Андрій Ярмоленко підписав з "Боруссією" 4-річний контракт. Ярмоленко стане 18-м українським футболістом, який коли-небудь виступав у бундеслізі.