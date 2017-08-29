Суркіс говорив, що прийде мій час і дотримав слова - Ярмоленко

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко поділився першими враженнями після переходу в дортмундську «Боруссію», а також подякував усім, з ким він працював в «Динамо», повідомляє офіційний сайт київського клубу.

«Зараз мене переповнюють суперечливі почуття: радість, тому що я про такий перехід мріяв довгий час, і, нарешті, він здійснився, і невелике розчарування від того, що доведеться попрощатися зі своїми рідними людьми. За той час, який я провів у «Динамо», можу їх називати саме так.

Хочу висловити слова подяки, в першу чергу, президенту клубу Ігорю Суркісу, а також Григорію Суркісу за те, що вони стримали своє слово, і виконали все так, як обіцяли, і як ми домовлялися. Ігор Михайлович говорив: «Прийде твій час, і будеш грати в європейському топ-клубі». Все так і вийшло. Ще раз переконався, що старших треба слухати (посміхається).

Звичайно, хочу подякувати кожному з тренерів, під чиїм керівництвом я грав за ті роки, які провів у «Динамо». У кожного з них я чогось навчився, з кожним із них були і перемоги, і поразки, але в будь-якому випадку, я хочу всім сказати спасибі. Ніколи не забуду нашу спільну роботу і те, що вони для мене зробили.

Також безмежно вдячний всім хлопцям, з якими мені доводилося грати в команді – всі вони без винятку стали для мене другою сім'єю, адже з ними я проводив, напевно, більше часу, ніж зі своєю справжньою родиною. Величезне їм спасибі! Для мене було честю одягати капітанську пов'язку і виводити їх на матчі у якості капітана.

Не можу не сказати про наших вболівальників, яких мені буде дуже не вистачати. Я грав для них, і дуже ціную їхню підтримку, як в добрі, так і в скрутні часи. Буду за ними сумувати і згадувати з теплотою.

Безумовно, «Динамо» назавжди залишиться в моєму серці. Буду намагатися не пропускати жодної гри і, звичайно, переживати. Впевнений, що у команди є майбутнє і без мене. «Динамо» завжди мало і має хороших молодих футболістів, і нинішній тренерський штаб зможе мене спокійно замінити.

Я чекав пропозиції від хорошої команди, і коли зателефонував Ігор Михайлович і сказав, що є варіант, що клуби між собою домовилися, і залишається справа за малим – поїхати, пройти медогляд і підписати контракт, я відразу ж зібрав речі і полетів.

Зустріли мене добре, все пройшло на найвищому рівні. Відразу видно, наскільки серйозна ця команда. Сьогодні вдалося поспілкуватися з головним тренером, а от майбутніх партнерів по команді, на жаль, не побачив. Петер Бос коротко пояснив, чого він хоче, а більш детально про гру «Боруссії» і вимоги до мене обіцяв розповісти, коли зустрінемося після ігор збірної.

Безумовно, це дуже сильний чемпіонат – один з найсильніших у світі. Буде цікаво перевірити свої здатності та якості на тлі футболістів, які вже виступають у Бундеслізі. Я якомога швидше хочу відчути атмосферу на стадіоні, відчути, як грати за переповнених трибун», - заявив Андрій Ярмоленко.

Як вчора повідомив УНІАН, Ярмоленко підписав контракт з «Боруссією» на чотири роки. За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 25 мільйонів євро. Після переходу Андрій подякував «Динамо» за шанс спробувати свої сили в топ-чемпіонаті.