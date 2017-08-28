Суркіс про Ярмоленка: "Не можу не шкодувати про розставання з таким унікальним професіоналом"

Керівник київського клубу подякував Андрію Ярмоленку за роки, проведені в "Динамо", і побажав успіхів гравцеві в подальшому, - йдеться у зверненні на офіційному сайті команди.

"Як президент київського «Динамо», відповідальний за подальшу долю найтитулованішого клубу України, я, звичайно ж, не можу не шкодувати про розставання з таким унікальним професіоналом. Однак як давній шанувальник футболу і твій старший товариш я не можу не порадіти за тебе. Сьогодні збулася твоя мрія! Це правда, ти ніколи не приховував свого прагнення рости і прогресувати, давно хотів спробувати себе на новому, більш високому рівні. Тепер, коли цей час настав, я щиро пишаюся тобою. Подвійно щасливий від того, що на шляху до своєї мрії ти зберіг вірність команді, відкрила для тебе дорогу в світ великого футболу", - зазначив президент ФК "Динамо" (Київ).

Читайте такожЯрмоленко перейде в "Боруссію" за 25 мільйонів євро - ЗМІ "Можна тільки уявити, яке самовладання, терпіння і віру тобі доводилося регулярно виявляти, щоб справлятися з тиском, а також спокусами, выпадавшими на твою спортивну долю. І кожен раз ти знаходив в собі мужність і сили не плисти за течією, а залишатися собою, лідером і ватажком «Динамо». Вболівальник не забуде цього ніколи!" - продовжив Суркіс.

Також він відзначив успіх "Боруссії": "Прихід такого футболіста – це знахідка для клубу з будь-яким нагородним списком, в тому числі і з тим, яким має дортмундська «Боруссія». Проте в такій же мірі це пам'ятний момент і в історії київського «Динамо», яке, впевнений, не прощається з Андрієм Ярмоленко, чиє ім'я відтепер у низці великих наших вихованців, а лише розлучається час".

"Я переконаний, що кожен шанувальник «Динамо» приєднається до слів подяки в твою адресу. Ми всі будемо слідкувати за твоїми виступами в чемпіонаті Німеччини і Лізі чемпіонів. Успіхів тобі і великих досягнень у новій команді!", - підсумував Ігор Суркіс.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні "Боруссія" уклала контракт з Андрієм Ярмоленком строком до 30 червня 2021 року. Гравець буде виступати в команді під номером 9.