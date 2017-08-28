Ярмоленко став гравцем дортмундської "Боруссії"

Екс-гравець київського "Динамо" і лідер збірної України Андрій Ярмоленко став гравцем німецької "Боруссії" (Дортмунд), повідомляється на сторінці "Боруссії" в Facebook.

Контракт підписаний до 30 червня 2021 року.

Гравець вибрав в "Боруссії" номер 9.

"Андрій - гравець, якого ми довго чекали і який знаходиться на вершині, як у клубі, так і в українській національній збірній", - сказав спортивний директор дортмундської команди Майкл Зорг на презентації українця.

У свою чергу, Ярмоленко зазначив: "Я дуже вдячний клубу "Динамо" (Київ) за те, що виконав мою мрію про відхід у великий європейський клуб! Я буду старанно працювати на тренуваннях, на всіх етапах підготовки, щоб допомогти "Боруссії" досягти своїх найвищих цілей - до яких я завжди звик йти".