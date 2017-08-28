"Шахтар" розпочав реалізацію квитків на матчі Ліги чемпіонів - квитки від 70 гривень

Донецький "Шахтар" почав продаж квитків на матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє офіційний сайт клубу.

Реалізація квитків пройде в кілька етапів.

Зокрема, 28-29 серпня власники Fan ID вправі придбати 2 квитки на матчі з «Наполі» і «Феєноордом» чи не більш 2 «пакетів ліги чемпіонів» в тому випадку, якщо:

- відвідали 3 зустрічі Прем'єр-ліги сезону-2017/18;

- відвідали 1 або 2 гри чемпіонату і придбали квиток на поєдинок «Шахтар» – «Зоря».

30 серпня – 2 вересня за умови купівлі квитка на матч з «Зорею» вболівальники зможуть придбати квитки на ігри з «Наполі» і «Феєноордом» чи не більш 2 «пакетів ліги чемпіонів».

А з 3 вересня почнеться вільний продаж у разі наявності квитків та онлайн-продаж на поєдинок «Шахтар» – «Наполі» на сайті shakhtar.com.

Також в донецькому клубі повідомили, що зареєстровані вболівальники отримають СМС зі спеціальним кодом. Для придбання «пакету ЛЧ» або квитків необхідно пред'явити посвідчення особи і СМС-код в касах ОСК «Металіст»

У сезоні-2017/18 ФК «Шахтар» впроваджує систему динамічних цін (вартість квитків тієї чи іншої категорії буде змінюватися в залежності від попиту). Так, наприклад, на матч "Шахтар" - "Феєноорд" квитки будуть коштувати від 70 до 3000 гривень, на матч проти "Наполі" - від 100 до 4000 грн., а на матч проти "Манчестер Сіті" - від 150 до 5000 грн. "Пакети ЛЧ" - на всі три матчі - будуть коштувати від 320 до 12 тис. грн.