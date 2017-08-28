"Шахтар" готовий приїхати в Маріуполь на матч Прем'єр-ліги

Президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов прокоментував у програмі «Великий футбол» ситуацію навколо невдалого матчу чемпіонату України «Маріуполь» – «Динамо» (Київ)

«Як я оцінюю дії «Динамо»? Думаю, це питання не до мене. Чому вони так чинять, буде правильно запитати менеджмент «Динамо» чи президента клубу. Я це не коментую. Але хочу запевнити всіх наших вболівальників: «Шахтар» дуже чекає цього матчу і обов'язково приїде до Маріуполя, щоб подарувати нашим землякам велике футбольне свято. Якщо ви запитаєте, чи небезпечно для футболістів грати в Маріуполі, я запитаю вас у відповідь: а для півмільйонного населення міста не небезпечно там жити? Це мирні люди. І якщо для них перебувати в місті не небезпечно, значить і нашим футболістам боятися нічого».

Висловився з приводу поїздки в прифронтове місто і хорватський легіонер Даріо Срна, який є капітаном команди:

"Нам дуже приємно буде їхати в Маріуполь. Люди там дуже люблять футбол. Це показали гри з Карпатами і з Вересом. На цих матчах був практично повний стадіон. Я не можу зрозуміти, чому життя футболістів дорожче, ніж людей, які живуть в Маріуполі? Там є діти, які йдуть у садки, школи. Є старі, є прості робітники. Люди там люблять футбол. Я можу пообіцяти: що ми будемо поважати регламент, з великим задоволенням приїдемо в Маріуполь і зробимо там футбольне свято".

Як повідомляв УНІАН, напередодні керівництво ФК "Динамо" (Київ) пообщелао провести матч у Маріуполі в будь-який час, як тільки там стабілізується ситуація.