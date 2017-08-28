Ярмоленко перейде в "Боруссію" за 25 мільйонів євро - ЗМІ

Лідер київського "Динамо" і збірної України Андрій Ярмоленко практично завершив переговори з німецькою "Боруссією" (Дортмунд) і готовий підписати контракт, повідомляє німецький Bild.

Гравець, який покликаний на заміну французу Усману Дембеле, який пішов з "Боруссії" в іспанську "Барселону", буде придбаний за 25 млн. євро.

Видання нагадує, що у гравця діючий контракт з "Динамо" до 2020 року. Він забив 137 голів у 339 матчах за команду з Києва.

Цифру в 25 млн. євро підтверджує і іспанське Sport.es.

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо, що Ярмоленко полетів у Дортмунд для підписання контракту з "Боруссією".

Також вчора пізно ввечері з'явилася інформація. що гравець "Динамо" пройшов медогляд в "Боруссії".