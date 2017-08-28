"Маріуполь" поверне уболівальникам гроші за матч з "Динамо"

Вчора в Маріуполі не відбувся матч 7-го туру футбольної Прем'єр-ліги між "Маріуполем" і "Динамо". Столичний клуб не приїхав на гру, аргументувавши це відсутністю гарантій безпеки для членів команди та вболівальників.

Замість гри з віце-чемпіонами України маріупольська команда провела спаринг зі збірною ветеранів українського футболу. Крім того, азовський клуб заявив, що поверне гроші вболівальникам, які купили квитки на матч УПЛ.

"Для тих мешканців нашого міста, які купили квиток на матч "Маріуполь" – "Динамо" і не захотіли подивитися гру легенд українського футболу, наш клуб у рамках своєї соціальної відповідальності пропонує звернутися до каси стадіону і здати квитки: ми повернемо вам гроші з нашими глибокими вибаченнями", – повідомив віце-президент "Маріуполя" Андрій Санін.

Як повідомляв УНІАН, ФК "Динамо" в неділю опублікував лист на адресу ФФУ, УПЛ та ФК "Маріуполь", в якому пропонує призначити нову дату поєдинку "Маріуполь" - "Динамо".