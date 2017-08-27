"Ворскла" переграла "Олександрію" і зрівнялася за очками з "Динамо"
21:38, 27 серпня 2017Футбол
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Команда Василя Сачка закріпилася на третьому місці в УПЛ.
Павло Ребенок приніс перемогу "Ворсклі" / ua-football
В Олександрії відбувся поєдинок 7-го туру Прем'єр-ліги - місцева "Олександрія" поступилася "Ворсклі" з мінімальним рахунком 0:1. Про це повідомив офіційний сайт змагань.
На 28-й хвилині єдиний гол у грі забив півзахисник ворсклян Павло Ребенок. Олександрійці мали можливості для того, щоб зрівняти рахунок. У другому таймі йшла рівна гра, проте "Ворсклі" вдалося відстояти перемогу на виїзді.
Команда Василя Сачка набрала 16 очок, зрівнявшись з київським "Динамо" за набраними пунктами.
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