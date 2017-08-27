"Зоря" розгромила "Чорноморець" в 7-му турі УПЛ

У Запоріжжі відбувся матч 7-го туру української Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" розгромила одеський "Чорноморець" з рахунком 5:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Всі основні події відбулися в першому таймі, коли "Зоря" буквально розірвала оборону суперника. Дублем відзначився бразильський новачок "Зорі" Юрі Фрейтас (2-а і 9-а хвилини). На 26-й хвилині Гречишкін реалізував пенальті. На 40-й хвилині Гордієнко зробив рахунок 4:0.

Наприкінці гри господарі продовжили гольовий банкет - ще один новачок Караваєв, що повернувся в "Зорю" після піврічної перерви, забив п'ятий гол у ворота "Чорноморця".