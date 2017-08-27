Павелко: У нас не буде касти обраних, за всіма канонами це технічна поразка "Динамо"

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко прокоментував рішення київського «Динамо» відмовитися від виїзду в Маріуполь на матч 7-го туру Прем'єр-ліги.

«День Незалежності показав, як у Маріуполі чудово відпрацювали всі силові структури без єдиного зауваження по безпеці. У той же час у Києві прямо біля стадіону "Динамо" був теракт, постраждали люди. Навіть не знаю, де зараз безпечніше. Потрібно «Динамо» запропонувати всі матчі проводити в Маріуполі. Напевно, тут безпечніше, ніж у Києві.

Вважаю, це натягнута і висмоктана з пальця історія, і вона не прикрашає український футбол. З'ясовувати найсильнішого треба на полі, а не перекладати все на ультиматуми, розподіл клубів на прості і елітні. Ми ні для кого не повинні робити винятки – у нас всі рівні. Сьогодні маріупольські вболівальники освистують рішення керівництва «Динамо».

Все має бути по закону, а закон - один для всіх. У нас ніколи не буде касти обраних, всі рівні перед регламентом. КДК прийме рішення, але за всіма канонами це технічна поразка», - сказав президент ФФУ Андрій Павелко в інтерв'ю телеканалу "Футбол".

Нагадаємо, що київське "Динамо" опублікувало заяву, в якій пояснило причини своєї відмови їхати в Маріуполь.

Команда "Маріуполь" замість поєдинку з "Динамо" зіграла матч зі збірною ветеранів України. Товариська гра завершилася внічию 2:2.