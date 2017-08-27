Прем'єр-ліга, 7-й тур, "Зоря" - "Чорноморець": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Запоріжжі проходить матч 7-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Зоря" приймає "Чорноморець", повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються команди, які знаходяться внизу турнірної таблиці. "Чорноморець" катастрофічно розпочав новий сезон і здобув у перших шести іграх лише 1 очко. Результатом вкрай невдалого старту стала відставка головного тренера одеситів Олександра Бабича. Відповідно матч із "Зорею" стане першим для Олександра Грановського на посаді виконуючого обов'язки головного тренера.

"Зоря" має лише одну перемогу і посідає 10-те місце із 5 очками.

Матч "Зоря" - "Чорноморець" розпочнеться у Львові о 19.30.

ТВ-трансляція - телеканал "2+2".