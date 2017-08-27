"Шахтар" здобув вольову перемогу над "Вересом"

У Львові на стадіоні "Арена-Львів" відбувся поєдинок 7-го туру Прем'єр-ліги, у якому рівненський "Верес" у якості господаря поля приймав донецький "Шахтар".

Чинний чемпіон здобув перемогу з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Читайте такожПшонка-стайл: тепер відомо, в яких царських умовах живуть у Києві футболісти "Шахтаря" (відео)Початок гри виявився шоковим для гірників - вони пропустили гол вже на 2-й хвилині. Засмутив гостей Валерій Федорчук. У першому таймі "Верес" провів ще кілька сміливих атак, але до перерви рахунок не змінився.

У другій половині зустрічі донецький клуб повністю перехопив ініціативу. На 54-й хвилині Марлос не без допомоги рикошету зрівняв рахунок.

Тут же "Верес" знову міг вийти вперед, але Сергійчук потрапив у штангу. Доля матчу була вирішена на 88-й хвилині. Дентіньо, який вийшов на заміну, отримав пас у штрафний і пробив повз воротаря.

"Шахтар" набрав 18 очок і вийшов в одноосібні лідери чемпіонату.