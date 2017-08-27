"Маріуполь" замість матчу з "Динамо" зіграє зі збірною ветеранів

Матч 7-го туру української Прем'єр-ліги «Маріуполь» – «Динамо» не відбудеться через неявку київського клубу.

Замість цього маріупольці зіграють зі збірною ветеранів України.

У складі збірної ветеранів вийдуть Ігор Шуховцев, Святослав Сирота, В'ячеслав Шевчук, Володимир Єзерський, Владислав Ващук, Юрій Максимов, Едуард Цихмейструк, Сергій Назаренко, Андрій Воробей, Андрій Воронін, Олександр Косирін. Про це повідомляє Трибуна.

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