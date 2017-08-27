"Динамо" заявило про готовність зіграти в Маріуполі, запропонувавши призначити нову дату

Керівництво "Динамо" звернулося з листом до ФФУ, УПЛ та "Маріуполю" з проханням перенести матч 7-го туру «Маріуполь» – «Динамо» на іншу дату.

Поєдинок між приазовцями і киянами запланований на сьогодні, однак він не відбудеться. "Біло-сині", як і раніше, чекають гарантій безпеки від СБУ та органів правопорядку в питанні проведення цієї зустрічі.

У заяві на офіційному сайті "Динамо" йдеться про те, що київський клуб раніше неодноразово наполягав на неможливості проведення матчу в Маріуполі в обставинах, які склалися на сьогоднішній день. Місто знаходиться на відстані 20 км від зони ведення бойових дій. Нормами Регламенту безпеки ФІФА передбачено виключне право правоохоронних органів і спецслужб держави оцінювати ризики при проведенні футбольних матчів.

"Маріуполь" як господар поля, а також місцеві органи влади зобов'язані на вимогу гостьової команди надати не пізніше, ніж за 3 доби до початку матчу листи органів ГУНП та СБУ в області, якими гарантуються проведення всіх заходів безпеки і оцінюється можливість проведення матчу, враховуючи поточну оперативну ситуацію в місті. На жаль, на наші неодноразові звернення до «Маріуполю», зазначених листів ГУНП (Головне управління Нацполіції – Прим) та СБУ «Динамо» не отримало", - наголошується в листі столичного клубу.

Читайте такожКиївське "Динамо" офіційно відмовився їхати в Маріуполь"У той же час, керівництво клубу аналізує поточну оперативну обстановку на Маріупольському (Приморському) напрямку проведення АТО, де протягом останніх днів, у т. ч. протягом цього періоду, спостерігається різке загострення ситуації. Зафіксовано численні випадки відкриття вогню бойовиками в бік української території.

У своїх офіційних зверненнях «Динамо» неодноразово декларувало своє бажання грати в Маріуполі, але за умови стабілізації там оперативної обстановки і припинення вогню на прилеглих територіях. Ми усвідомлюємо важливу соціальну місію футболу для підняття бойового духу українських військ і морально-психологічної підтримки мирних жителів Маріуполя. Тому нас не треба агітувати за патріотизм.

«Динамо» в черговий раз офіційно заявляє про готовність зіграти календарний матч 7-го туру УПЛ з «Маріуполем» у місті Маріуполі. Це відбудеться одразу після нормалізації оперативної обстановки на Маріупольському (Приморському) напрямку та надання поточних оперативних листів від органів СБУ та ГУНП про прийняття ними всіх можливих заходів для забезпечення безпеки перебування і пересування гравців і персоналу «Динамо», забезпечення безпечного прибуття і перебування вболівальників клубу в місті Маріуполь.

За умови виконання вищезазначених вимог, просимо врахувати нашу позицію з цього питання і призначити нову дату календарного матчу в місті Маріуполь», – сказано в листі ФК "Динамо".