"Олімпік" і "Карпати" зіграли внічию в матчі УПЛ
21:38, 26 серпня 2017Футбол
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Рівна гра завершилася закономірним нічийним рахунком.
"Карпати" добилися нічиєї на полі "Олімпіка" / ФК "Карпати"
У Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського відбувся ще один поєдинок 7-го туру УПЛ, в якому донецький "Олімпік" приймав львівські "Карпати". Була зафіксована нічия без забитих голів - 0:0.
Обидві команди часто атакували, проте реалізація залишала бажати кращого. І донечане, і львів'яни зберегли свої ворота "сухими", повідомляє офіційний сайт змагань.
"Олімпік" набрав 12 очок, у "Карпат" - 6 пунктів.
Нагадаємо, що сьогодні відбувся ще один поєдинок 7-го туру. "Зірка" обіграла "Сталь" - 1:0.
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