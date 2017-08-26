"Олімпік" і "Карпати" зіграли внічию в матчі УПЛ

21:38, 26 серпня 2017
Футбол
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Рівна гра завершилася закономірним нічийним рахунком.

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У Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського відбувся ще один поєдинок 7-го туру УПЛ, в якому донецький "Олімпік" приймав львівські "Карпати". Була зафіксована нічия без забитих голів - 0:0.

Обидві команди часто атакували, проте реалізація залишала бажати кращого. І донечане, і львів'яни зберегли свої ворота "сухими", повідомляє офіційний сайт змагань.

"Олімпік" набрав 12 очок, у "Карпат" - 6 пунктів.

Нагадаємо, що сьогодні відбувся ще один поєдинок 7-го туру. "Зірка" обіграла "Сталь" - 1:0.

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Теги: #7-й тур УПЛ#Олімпік - Карпати