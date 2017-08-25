Шевченко викликав 26 футболістів на матчі відбору ЧС-2018 у вересні

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко оголосив список із 26 гравців, викликаних для підготовки та участі у вересневих відбірних матчах чемпіонату світу–2018 , повідомляє Федерація футболу України.

До 7 гравців з іноземних чемпіонатів, яких «коуч» викликав раніше, додалися футболісти, котрі виступають у Прем’єр-лізі України.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Максим Коваль («Динамо» Київ), Андрій Лунін («Зоря» Луганськ).

Захисники: Ярослав Ракицький, Богдан Бутко, Іван Ордець, Сергій Кривцов (усі − «Шахтар»), Євген Хачериді, Микола Морозюк (обидва - «Динамо» Київ), Едуард Соболь («Славія» Прага, Чехія), Микола Матвієнко («Ворскла», Полтава).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв (усі − «Динамо»), Тарас Степаненко, Віктор Коваленко (обидва - «Шахтар»), Руслан Ротань («Славія» Прага, Чехія), Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Євген Шахов (ПАОК, Греція), Руслан Малиновський («Генк», Бельгія), Олександр Зінченко («Мачестер Сіті», Англія), Владлен Юрченко («Баєр», Німеччина).

Нападники: Артем Кравець, Артем Бєсєдін (обидва - «Динамо»)

Неофіційну першість за числом запрошених гравців цього разу отримав столичний «Динамо», 10 представників якого викликані до табору головної команди. Від донецького «Шахтаря» у збірній буде 7 гравців. На третьому місці - вперше в історії українського футболу - празька «Славія». Після підписання контрактів з Русланом Ротанем та Едуардом Соболем, чеський момент несподівано став своєрідною «третьою силою» у таборі «синьо-жовтих». По одному представнику у нинішньому складі – від «Зорі» та «Ворскли». Для полтавського клубу ця подія - особлива, адже востаннє «ворсклянин» у таборі збірної був більше двох років тому (у березні 2015 року виклик отримав тодішній нападник «Ворскли» Артем Громов, але ані у відбірному матчі проти іспанців, ані в товариському проти латвійців участі не взяв). Доповнюють склад представники п’яти іноземних клубів.

Як повідомляв УНІАН, найближчі матчі підопічні Шевченка проведуть проти збірних Туреччини (2 вересня у Харкові) та Ісландії (5 вересня у Рейк’явіку)