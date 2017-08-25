"Барселона" купила Дембелє зробивши третій найбільший трансфер в історії

Іспанська "Барселона" оголосила про покупку форварда німецької "Боруссії" (Дортмунд) Крістіана Дембелє на своєму офіційному сайті.

Сума угоди склала 105 мільйонів євро.

Гравець підпише 5-річний контракт з клубом. Його офіційна презентація відбудеться у понеділок, 28 серпня. Напередодні, 27 серпня, гравець пройде медичне обстеження.

Трансфер гравця увійшов у трійку найдорожчих в історії футболу. Поль Погба в 2016 році перейшов з «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за аналогічну суму - 105 млн. євро. Найдорожчим футболістом в історії є 25-річний бразилець Неймар, якого цього літа викупив французький ПСЖ у «Барселони» за 222 мільйона євро.