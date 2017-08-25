Тренер російського "Зеніту" порвав штани під час матчу Ліги Європи

Російський "Зеніт" провів важкий матч проти голландського "Утрехта" у плей-офф раунді Ліги Європи, під час якого тренер команди Роберто Манчіні порвав штани, повідомляє Isport.

Після виїзної поразки 0:1, пітерці зуміли в основний час забити лише раз, завдяки чому перевели гру в овертайм і лише там ще один гол вивів російську команду в груповий етап Ліги Європи - 2:0.

Такої напруженої ситуації не витримали штани головного тренера Зеніта Роберто Манчіні. Рвана по вертикалі штанина потрапила в кадр за сім хвилин до кінця зустрічі й була помічена коментатором матчу.