Тренер російського "Зеніту" порвав штани під час матчу Ліги Європи
18:42, 25 серпня 2017Футбол
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Знаменитий італієць Роберто Манчіні занадто хвилювався за свою нову команду.
Манчіні провів кінцівку матчу в рваних штанях / matchtv.ru
Російський "Зеніт" провів важкий матч проти голландського "Утрехта" у плей-офф раунді Ліги Європи, під час якого тренер команди Роберто Манчіні порвав штани, повідомляє Isport.
Після виїзної поразки 0:1, пітерці зуміли в основний час забити лише раз, завдяки чому перевели гру в овертайм і лише там ще один гол вивів російську команду в груповий етап Ліги Європи - 2:0.
Такої напруженої ситуації не витримали штани головного тренера Зеніта Роберто Манчіні. Рвана по вертикалі штанина потрапила в кадр за сім хвилин до кінця зустрічі й була помічена коментатором матчу.
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