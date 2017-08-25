Морозюк: На виїзді з "Партизаном" буде дуже нелегко

Захисник київського "Динамо" Микола Морозюк прокоментував результати жеребкування Ліги Європи офіційному сайту київського клубу:

- Суперники сильні, добре нам знайомі команди. В цілому, рівна група, думаю, буде цікаво. Можливо, хотілося більшого різноманіття, а нам знову попався «Янг Бойз», але це буде додатковим стимулом довести, що в Швейцарії сталася помилка, випадковість, а насправді, ми можемо з ними впоратися, - зазначив Морозюк.

"За той період, протягом якого я відновлювався в Сербії, а конкретно в Белграді, був, багато чув про «Партизані», знаю, як їх там підтримують вболівальники, як переживають. Бачив, яка там публіка, і розумію, що на виїзді нам буде дуже важко. Але тим цікавіше буде. Ми повинні робити свою справу і виходити з групи", - додав гравець.

"Думаю, сюрпризів можна очікувати від кожної команди. Після першого матчу з «Янг Бойз», всі вважали, що ми вже майже двома ногами в Лізі чемпіонів, і чекали наступного суперника, але сталося інакше, і нічого вже не повернути. Ми повинні бути готові до всього, щоб не бути захопленими зненацька", - зауважив захисник.

"Моя особиста думка – ця група нам по силам. «Янг Бойз» ми вже знаємо, за «Партизаном» і «Шкендербеу» особливо не слідкую, але мені здається, ці команди приблизно одного рівня. Легко нам точно не буде, але завдання виходу з групи повинні вирішувати, - підсумував Морозюк.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні відбулося жеребкування Ліги Європи, де своїх суперників дізналися київське "Динамо" і луганська "Зоря".