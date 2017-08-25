Став відомий календар матчів "Динамо" в Лізі Європи
17:01, 25 серпня 2017Футбол
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Кияни проведуть шість ігор в Групі F.
Хацкевич налаштований перемагати в кожному матчі / fcdynamo.kiev.ua
Офіційний сайт Європейського футбольного союзу (УЄФА) оприлюднив календар групового турніру Ліги Європи УЄФА сезону 2017/2018 рр, повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Відповідно до нього, київське «Динамо» розпочне виступ у групі «В» домашнім матчем із албанським клубом «Шкендербеу». Завершальний матч, проти сербського «Партизана», також буде зіграно на домашньому НСК «Олімпійський».
1 тур
14 вересня. «Динамо» – «Шкендербеу» (початок – 20:00)
2 тур
28 вересня. «Партизан» – «Динамо» (22:05)
3 тур
19 жовтня. «Динамо» – «Янг Бойз» (22:05)
4 тур
2 листопада. «Янг Бойз» – «Динамо» (20:00)
5 тур
23 листопада. «Шкендербеу» – «Динамо» (22:05)
6 тур
7 грудня. «Динамо» – «Партизан» (20:00)
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