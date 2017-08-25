Став відомий календар матчів "Динамо" в Лізі Європи

Кияни проведуть шість ігор в Групі F.

Офіційний сайт Європейського футбольного союзу (УЄФА) оприлюднив календар групового турніру Ліги Європи УЄФА сезону 2017/2018 рр, повідомляє офіційний сайт "Динамо". Відповідно до нього, київське «Динамо» розпочне виступ у групі «В» домашнім матчем із албанським клубом «Шкендербеу». Завершальний матч, проти сербського «Партизана», також буде зіграно на домашньому НСК «Олімпійський». 1 тур 14 вересня. «Динамо» – «Шкендербеу» (початок – 20:00) 2 тур 28 вересня. «Партизан» – «Динамо» (22:05) 3 тур 19 жовтня. «Динамо» – «Янг Бойз» (22:05) 4 тур 2 листопада. «Янг Бойз» – «Динамо» (20:00) 5 тур 23 листопада. «Шкендербеу» – «Динамо» (22:05) 6 тур 7 грудня. «Динамо» – «Партизан» (20:00)

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