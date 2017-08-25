Тренер "Зорі" Юрій Вернидуб: Вважаю, що жереб цілком нормальний

Головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт луганської команди.

"Вважаю, що жереб цілком нормальний. Зрозуміло, що «Атлетик» і «Герта» - дуже серйозні опоненти. Але і «Естерсунд» теж пройшов недарма в групу, вибивши у впертій боротьбі «Галатасарай» і грецький ПАОК", - зауважив тренер.

"Будемо чекати першої гри, а там життя покаже на що ми здатні. Тут багато факторів. В минулому році у нас була одна команда, а в цьому – зовсім інша. Необхідно відповідально готуватися до всіх ігор. На імена дивитися не будемо. Головне – гідно виступити", - додав Вернидуб.

Як повідомляв УНІАН, за результатами жеребкування ЛЄ "Зоря" потрапила в Групу J, де суперниками команди стануть іспанський "Атлетик" (Більбао), німецька "Герта" (Берлін) і шведський "Естерсунд".