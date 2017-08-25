Тренер "Зорі" Юрій Вернидуб: Вважаю, що жереб цілком нормальний
Наставник лучанчан прокоментував результати жеребкування другого за значущістю єврокубка.
Головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт луганської команди.
"Вважаю, що жереб цілком нормальний. Зрозуміло, що «Атлетик» і «Герта» - дуже серйозні опоненти. Але і «Естерсунд» теж пройшов недарма в групу, вибивши у впертій боротьбі «Галатасарай» і грецький ПАОК", - зауважив тренер.
"Будемо чекати першої гри, а там життя покаже на що ми здатні. Тут багато факторів. В минулому році у нас була одна команда, а в цьому – зовсім інша. Необхідно відповідально готуватися до всіх ігор. На імена дивитися не будемо. Головне – гідно виступити", - додав Вернидуб.
Як повідомляв УНІАН, за результатами жеребкування ЛЄ "Зоря" потрапила в Групу J, де суперниками команди стануть іспанський "Атлетик" (Більбао), німецька "Герта" (Берлін) і шведський "Естерсунд".