Хацкевич: Завдання на груповий турнір – перемагати в кожному матчі

Олександр Хацкевич прокоментував жереб Ліги Європи для київського "Динамо", в результаті якого суперниками «біло-синіх» стали добре знайомий швейцарський «Янг Бойз», «Партизан» із Белграда та «Шкендербеу» (Албанія), повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ).

Про "іронію долі" у вигляді "Янг Бойз", тренер відзначив: "Можна й так сказати. У когось, напевно, хворі руки були на жеребкуванні (посміхається). Ніяких особливих реваншистських настроїв у нас не буде. Усі ми знаємо можливості команди, й на нас очікує ще одне протистояння з «Янг Бойз», щоправда, вже в іншому турнірі".

Говорячи про сербський «Партизан», Хацкевич відзначив: "Єдине, що знаю точно, – у сербських команд завжди божевільна група підтримки. Ще раз переконався у цьому, коли дивився огляд матчу між «Црвеною Звєздою» та «Краснодаром» – уболівальники в Белграді є не лише 12-м, а і 13-м, і 14-м гравцями".

Оцінюючи «Шкендербеу», тренер сказав: "Про «Шкендербеу» більше інформації, та й команда знайома нам за товариськими матчами на зборах («Динамо» зустрічалося з представником Албанії на літніх зборах у 2014 та 2015 роках – прим.). Але, насправді, у час інформаційних технологій повну інформацію по будь-якому клубу можна знайти за один день".

"Краще би нам випали команди на кшталт «Кельна» чи «Хоффенхайма», з якими нам цікавіше було б зіграти", - додав Хацкевич.

"Першочергове завдання – перемагати в кожному матчі", - підсумував головний тренер киян..

Як повідомляв УНІАН, згідно жеребкуванню Ліги Європи "Динамо" потрапило до Групи F, де суперниками української команди будуть "Янг Бойз", "Партізан" й "Шкендербеу".