"Динамо" буде грати з "Янг Бойз" в групі Ліги Європи
В Монако завершилось жеребкування другого за значущістю єврокубка.
В Монако відбулось жеребкування Ліги Європи 2017/18, в ході якої своїх суперників по груповому турніру дізнались київське "Динамо" й луганська "Зоря", повідомляє офіційний сайт турніру.
Жеребкування провели знаменитий шведський футболіст Хенрік Ларссон, який вигравав Лігу чемпіонів з іспанською "Барселоною" і, не менш відомий в недавньому минулому французький гравець Ерік Абідаль.
"Динамо" потрапило до Групи В і буде змагатися, зокрема, зі швейцарським "Янг Бойз", якому зовсім недавно програло в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Сам "Янг Бойз" також програв московському ЦСКА в заключному раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонов.
Також суперниками киян будуть сербський "Партизан" (Белград) і албанський "Шкендербеу".
"Зоря" потрапила до квартету J і буде оскаржувати 1-2 місця і путівку в плей-офф з іспанським "Атлетик" (Більбао), німецькою "Гертою" (Берлін) і шведським "Остерсундом".
Як повідомляв УНІАН, донецький "Олімпік" і "Олександрія" вибули в кваліфікації турніру, на 3-му і 4-му етапах, відповідно.
Ліга Європи розпочнеться 14 вересня, матчами 1-го туру групового етапу.