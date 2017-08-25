В ФК "Мариуполь" надеются на здравый смысл у представителей киевского "Динамо"

Футбольний клуб "Маріуполь" оприлюднив офіційну заяву напередодні матчу чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги, в якому закликав представників столичного клубу "не перетворювати український футбол в хаос", повідомляється на офіційному сайт маріупольської команди.

"Ми сподіваємося, що здоровий глузд переможе і матчі "Маріуполь" - "Динамо" все таки відбудуться. Колеги з «Динамо» (Київ), «м'яч»на вашому боці! Не позбавляйте уболівальників українського Маріуполя футбольного свята", - йдеться в заяві .

У ФК "Маріуполь" нагадали, що надали в Прем'єр-лігу і ФК «Динамо» офіційні листи від Управління СБУ в Донецькій області (від 17.08.2017 №56 / 5 / 1-3279нт), Головного Управління Національної поліції в Донецькій області (від 13.08.2017 №8031 / 02 / 18-2017 та 22.08.2017 №8160 / 02 / 18-2017) і Маріупольської міської ради (від 22.08.2017 №092-50119-3). У них повідомляється, що відповідні служби забезпечать проведення всіх необхідних заходів в області безпеки під час матчів «Маріуполь» - «Динамо». Також клуб спільно з «силовими» структурами готові організувати зустріч і супровід делегацій ФК «Динамо» від аеропорту м.Запоріжжя до готелю в м Маріуполь.

На додаток до цих листів ФК «Маріуполь» 23-го серпня 2017 р вимогу Комітету ФФУ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань відправив ФК «Динамо» акти про готовність інфраструктури стадіонів «Іллічівець» та «Західний» (за підписами представників мерії, міської федерації, клубу, офіцерів СБУ та МВС), а також затверджені плани забезпечення охорони громадського порядку та безпеки під час проведення матчів «Маріуполь» - «Динамо» команд U-21 (26.08.2017, стадіон «Західний») і перших команд ( 27.08.2017, стадіон «Іллічівець»).

"На жаль, жодної відповіді від ФК «Динамо» на всі офіційні звернення наш Клуб так і не отримав", - констатують в ФК "Маріуполь".

Як повідомляв УНІАН, раніше ФК "Динамо" навідріз відмовилося їхати до Маріуполя на черговий матч української футбольної Прем'єр-ліги, мотивуючи це міркуваннями безпеки.

У свою чергу, Виконком ФФУ прийняв рішення, що матчі в Маріуполі проводити можна. "Динамо", в разі неявки в Маріуполь, буде зараховано технічну поразку з рахунком 0:3.

Кияни пообіцяли оскаржити це рішення в Спортивному арбітражному суді в Лозанні (Швейцарія).