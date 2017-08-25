"Динамо" - "Марітіму": відеоогляд
10:10, 25 серпня 2017Футбол
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Кияни виграли вирішальний матч в боротьбі за потрапляння в основний турнір.
"Динамо" одолело "Маритиму" по сумме двух игр. / Reuters
Київське "Динамо" виграло вирішальний матч раунду плей-офф кваліфиікації Ліги Європи у португальського "Марітіму", повідомляє офіційний сайт турніру.
Жеребкування основного раунду змагань відбудеться сьогодні, 25 серпня, о 14.00 за київським часом, в Монако.
Пропонуємо вашій увазі відеоогляд матчу "Динамо" - "Марітіму":
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