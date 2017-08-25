"Динамо" - "Марітіму": відеоогляд

Кияни виграли вирішальний матч в боротьбі за потрапляння в основний турнір.

Київське "Динамо" виграло вирішальний матч раунду плей-офф кваліфиікації Ліги Європи у португальського "Марітіму", повідомляє офіційний сайт турніру. Жеребкування основного раунду змагань відбудеться сьогодні, 25 серпня, о 14.00 за київським часом, в Монако. Пропонуємо вашій увазі відеоогляд матчу "Динамо" - "Марітіму":

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