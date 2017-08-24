Ліга Європи, раунд плей-офф кваліфікації: результати всіх матчів
У Європі завершилися матчі кваліфікації другого за значимістю єврокубка.
Сьогодні в Європі відбулися матчі останнього раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, в яких визначилися учасники основного турніру, повідомляє офіційний сайт змагань.
Результати матчів:
АЕК Ларнака - Вікторія - 0:0 (перший матч - 1:3)
Динамо Київ - Марітіму -3:1 (0:0)
Шериф - Легія - 0:0 (1:1)
Зеніт - Утрехт - 2:0 д. ч. (0:1)
Зальцбург - Віторул - 4:0 (3:1)
Естерсунд - ПАОК - 2:0 (3:3)
Олександрія - БАТЕ - 1:2 (1:1)
Маккабі Тель-Авів - Альтах - 2:2 (1:0)
Фенербахче - Вардар - 1:2 (0:2)
Судува - Лудогорець - 0:0 (0:2)
АЕК Афіни - Брюгге - 3:0 (0:0)
Мітьюлланд - Аполлон - 1:1 (2:3)
Скендербеу - Динамо (Загреб) - 0:0 (1:1)
Відеотон - Партизан - 0:4 (0:0)
Олімпік Марсель - Домжале - 3:0 (1:1)
Русенборг - Аякс - 3:2 (1:0)
Брага - Хабнарфьордюр - 3:2 (2:1)
Шкендія - Мілан - 0:1 (0:7)
Атлетік - Панатінаїкос - 1:0 (3:2)
Хайдук - Евертон - 1:1 (0:2)
Црвена Звезда - Краснодар - 2:1 (2:3)
Аустрія - Осієк - 0:1 (2:1)
Жеребкування основного раунду змагань відбудеться в п'ятницю, 25 серпня в Монако. Початок - о 14.00 за київським часом.
Основний турнір Ліги Європи стартує в середині вересня.