Ліга Європи, раунд плей-офф кваліфікації: результати всіх матчів

23:59, 24 серпня 2017
Футбол
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У Європі завершилися матчі кваліфікації другого за значимістю єврокубка.

Українські та хорватські команди склали дві пари учасників кваліфікації Ліги Європи / uefa.com

Сьогодні в Європі відбулися матчі останнього раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, в яких визначилися учасники основного турніру, повідомляє офіційний сайт змагань.

Результати матчів:

АЕК Ларнака - Вікторія - 0:0 (перший матч - 1:3)

Динамо Київ - Марітіму -3:1 (0:0)

Шериф - Легія - 0:0 (1:1)

Зеніт - Утрехт - 2:0 д. ч. (0:1)

Зальцбург - Віторул - 4:0 (3:1)

Естерсунд - ПАОК - 2:0 (3:3)

Олександрія - БАТЕ - 1:2 (1:1)

Маккабі Тель-Авів - Альтах - 2:2 (1:0)

Фенербахче - Вардар - 1:2 (0:2)

Судува - Лудогорець - 0:0 (0:2)

АЕК Афіни - Брюгге - 3:0 (0:0)

Мітьюлланд - Аполлон - 1:1 (2:3)

Скендербеу - Динамо (Загреб) - 0:0 (1:1)

Відеотон - Партизан - 0:4 (0:0)

Олімпік Марсель - Домжале - 3:0 (1:1)

Русенборг - Аякс - 3:2 (1:0)

Брага - Хабнарфьордюр - 3:2 (2:1)

Шкендія - Мілан - 0:1 (0:7)

Атлетік - Панатінаїкос - 1:0 (3:2)

Хайдук - Евертон - 1:1 (0:2)

Црвена Звезда - Краснодар - 2:1 (2:3)

Аустрія - Осієк - 0:1 (2:1)

Жеребкування основного раунду змагань відбудеться в п'ятницю, 25 серпня в Монако. Початок - о 14.00 за київським часом.

Основний турнір Ліги Європи стартує в середині вересня.

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Теги: #Ліга Європи результати матчів