Ліга Європи, раунд плей-офф кваліфікації: результати всіх матчів

У Європі завершилися матчі кваліфікації другого за значимістю єврокубка.

Сьогодні в Європі відбулися матчі останнього раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, в яких визначилися учасники основного турніру, повідомляє офіційний сайт змагань. Результати матчів: АЕК Ларнака - Вікторія - 0:0 (перший матч - 1:3) Динамо Київ - Марітіму -3:1 (0:0) Шериф - Легія - 0:0 (1:1) Зеніт - Утрехт - 2:0 д. ч. (0:1) Зальцбург - Віторул - 4:0 (3:1) Естерсунд - ПАОК - 2:0 (3:3) Олександрія - БАТЕ - 1:2 (1:1) Маккабі Тель-Авів - Альтах - 2:2 (1:0) Фенербахче - Вардар - 1:2 (0:2) Судува - Лудогорець - 0:0 (0:2) АЕК Афіни - Брюгге - 3:0 (0:0) Мітьюлланд - Аполлон - 1:1 (2:3) Скендербеу - Динамо (Загреб) - 0:0 (1:1) Відеотон - Партизан - 0:4 (0:0) Олімпік Марсель - Домжале - 3:0 (1:1) Русенборг - Аякс - 3:2 (1:0) Брага - Хабнарфьордюр - 3:2 (2:1) Шкендія - Мілан - 0:1 (0:7) Атлетік - Панатінаїкос - 1:0 (3:2) Хайдук - Евертон - 1:1 (0:2) Црвена Звезда - Краснодар - 2:1 (2:3) Аустрія - Осієк - 0:1 (2:1) Жеребкування основного раунду змагань відбудеться в п'ятницю, 25 серпня в Монако. Початок - о 14.00 за київським часом. Основний турнір Ліги Європи стартує в середині вересня.

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