"Шахтар" почне Лігу чемпіонів матчем з "Наполі" у Харкові
З'явився розклад ігор чемпіона України в головному єврокубку.
Донецький "Шахтар" почне виступи в Лізі чемпіонів УЄФА домашнім матчем у Харкові, на ОСК "Металіст" проти італійського "Наполі", повідомляє офіційний сайт гірників.
Повний список матчів виглядає наступним чином:
1-й тур. 13 вересня. «Шахтар» – «Наполі»
2-й тур. 26 вересня. «Манчестер Сіті» – «Шахтар»
3-й тур. 17 жовтня. «Феєноорд» – «Шахтар»
4-й тур. 1 листопада. «Шахтар» – «Феєноорд»
5-й тур. 21 листопада. «Наполі» – «Шахтар»
6-й тур. 6 грудня. «Шахтар» – «Манчестер Сіті»
У днецком клубі також підкреслюють, що власники абонементів на сезон-2017/18 можуть придбати «пакет Ліги чемпіонів» на три гри «Шахтаря» в Харкові. Каси стадіону «Металіст» працюють з 9:00 до 20:00 без перерви та вихідних.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулося жеребкування Ліги чемпіонів, де "Шахтар" дізнався своїх суперників по груповому турніру.