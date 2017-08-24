"Олександрія" програла БАТЕ і вибула з Ліги Європи

В Олександрії на стадіоні "Ніка" завершився матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи, в якому "Олександрія" програла білоруському БАТЕ з Борисова, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 1:2.

Примітно, що по ходу матчу українська команда вела в рахунку.

На 34-й хвилині пенальті реалізував Василь Грицук. Гравець "Олександрії" пробив у лівий від себе кут. Воротар гостей Щербицький вгадав напрям удару, але трохи не дотягнувся до м'яча. За хвилину до цього захисник гостей Драгунів завалив Сітало у штрафному.

Доля матчу була вирішена протягом чотирьох хвилин в середині другого тайму.

На 69-й хвилині Ріос з правого флангу навісив до лінії штрафного, після чого послідувала знижка Мірко Іванічу і той низом завдав точний удар. А на 73-й хвилині Іваніч зробив дубль. Стасєвич накинув м'яч точно на голову Іванічу, який пробив у ближній кут в протихід воротареві Паньківу.

Як повідомляв УНІАН, матч тижневої давнини в Борисові завершився внічию - 1:1.

Таким чином, БАТЕ пройшов в основний раунд Ліги Європи.