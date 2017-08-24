"Динамо" впевнено обіграло "Марітіму" і вийшло у Лігу Європи (відео)
Кияни виграли з рахунком 3:1.
В Києві на НСК "Олімпійський" завершився матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи, де "Динамо" приймало португальський "Марітіму" і впевнено виграло, повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч завершився з рахунком 3:1.
Кияни вирішили долю гри протягом трьох хвилин в середині першого тайму.
На 32-й хвилині відкрив рахунок точним ударом Денис Гармаш. Після навісу з флангу, захисник скинув головою м'яч точно на Гармаша, який також пробив головою, продовживши політ м'яча у сітку - 1:0.
За три хвилини, на 35-й, подвоїв перевагу киян Микола Морозюк. Ударом зі штрафного Морозюк пробив повз стінку і обдурив воротаря, пославши м'яч практично по центру воріт.
Після перерви Дерліс Гонсалес збільшив рахунок до великого.
Все, чого досяг "Марітіму", був точний удар Ердема Шена на 69-й хвилині - 3:1.
Як повідомляв УНІАН, матч тижневої давнини у Фуншалі завершився внічию - 0:0.
Таким чином, "Динамо" вийшло в основний турнір Ліги Європи.