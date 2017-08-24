"Шахтар" дізнався суперників по групі Ліги чемпіонів

У Монако завершилася церемонія жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/18, в ході якої 32 кращі команди Старого Світу були розбиті на 8 груп по 4 команди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Згідно з результатами жеребкування "Шахтар" потрапив у групу F.

Суперниками донецької команди стануть англійський "Манчестер Сіті", італійський "Наполі" (Неаполь) і голландський "Фейеноорд" з Роттердама.

Церемонію жеребкування провели легенда київського "Динамо" Андрій Шевченко (фінал турніру відбудеться в травні, в Києві), а також Франческо Тотті, який провів у "Ромі" всю кар'єру - 25 сезонів.

Основний турнір Ліги чемпіонів стартує 12-13 вересня, коли пройдуть матчі першого туру.