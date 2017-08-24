Роналду і його партнери по "Реалу" отримали три з чотирьох призів найкращому гравцеві Ліги чемпіонів минулого сезону

У Монако в рамках жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/18 відбулася церемонія вшанування найкращих гравців найпрестижнішого єврокубка минулого сезону 2016/17, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Кращим воротарем за підсумками сезону став голкіпер італійського "Ювентуса" (Турин) Джанлуїджі Буффон.

Кращим захисником став Серхіо Рамос з мадридського "Реала".

Кращим півзахисником визнано Лука Модріч, який також представляє команду-переможницю минулого розіграшу турніру "Реал".

У свою чергу, кращим нападаючим названо, зрозуміло, лідер збірної Португалії і "Реала" Кріштіану Роналду.

Ще одним лауреатом став Франсечко Тотті. Він отримав спеціальний приз Президента УЄФА Алессандро Чеферіна "За вірність команді" - в італійській "Ромі" (Рим) він провів всю свою кар'єру - 25 сезонів