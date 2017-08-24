Ліга Європи, кваліфікація, раунд плей-офф, "Динамо" - "Марітіму": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Києві відбудеться матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи, в якому "Динамо" прийме на своєму полі португальський "Марітіму", повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра тижневої давності у португальському Фуншалі завершилася внічию - 0:0. Відповідно, сьогодні "Динамо" влаштує перемога з будь-яким рахунком. Результативна нічия (або перемога гостей) виведе в основний раунд турніру "Марітіму", за рахунок голів, забитих на полі суперника. При повторенні результату першого матчу (0:0) буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.

Гра на НСК "Олімпійський" розпочнеться о 19.45.

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.