Ліга Європи, кваліфікація, раунд плей-офф, "Динамо" - "Марітіму": відео онлайн-трансляція
19:40, 24 серпня 2017Футбол
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У Києві проходить вирішальний матч за право виступити в основному турнірі другого за значимістю єврокубка.
fcdynamo.kiev.ua
Сьогодні у Києві відбудеться матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи, в якому "Динамо" прийме на своєму полі португальський "Марітіму", повідомляє офіційний сайт змагань.
Гра тижневої давності у португальському Фуншалі завершилася внічию - 0:0. Відповідно, сьогодні "Динамо" влаштує перемога з будь-яким рахунком. Результативна нічия (або перемога гостей) виведе в основний раунд турніру "Марітіму", за рахунок голів, забитих на полі суперника. При повторенні результату першого матчу (0:0) буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.
Гра на НСК "Олімпійський" розпочнеться о 19.45.
ТБ-трансляція - телеканал 2+2.
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