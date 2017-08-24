"Динамо" та "Олександрія" в Лізі Європи: де дивитися

Сьогодні в Києві та Олександрії відбудуться матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи, в яких путівки в основний раунд змагань розіграють "Динамо" і "Олександрія", повідомляє офіційний сайт турніру/

Матч "Динамо" - "Марітіму" (Португалія) розпочнеться о 19.45 на НСК "Олімпійський". ТБ-трансляція гри - телеканал "2+2".

Читайте також"Динамо" і "Олександрія" є фаворитами в матчах Ліги Європи на котирування букмекерівТакож цей матч можно буде побачити в онлайн відео-трансляції на сайті УНІАН.

Матч "Олександрія" - БАТЕ розпочнеться о 20.00 на стадіоні "Ніка" в Олександрії. ТБ-трансляція гри - телеканал "Футбол 2".

Як повідомляв УНІАН, переможці цих протистоянь пройдуть в основний раунд Ліги Європи, який стартує у середині вересня.