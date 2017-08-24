"Динамо" і "Олександрія" є фаворитами в матчах Ліги Європи на котируваннях букмекерів

Сьогодні в Києві та Олександрії пройдуть матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи, де господарі є фаворитами на котируваннях букмекерських контор, повідомляє спеціалізований портал BetExplorer.

У матчі "Динамо" з португальським "Марітіму" на перемогу українського клубу можна поставити з минімальним коефіцієнтом 1.24 до 1, у той час як ставка на нічию становить 5.47 до 1, а на перемогу "Марітіму" - 12.92 до 1.

Читайте такожТренер "Олександрії" Шаран не збирається грати з БАТЕ нульову нічиюВ грі "Олександрії" з білоруським БАТЕ ставка на перемогу господарів поля приймається з розрахунку 2.36 до 1, на нічию - 3.07 до 1, на перемогу гостей - 3.09 до 1.

Як повідомляв УНІАН, матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи відбудуться сьогодні ввечері. Переможці протистоянь зіграють в основному турнірі Ліги Європи, який стартує у середині вересня.