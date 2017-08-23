Азербайджанський клуб вперше вийшов в основний турнір Ліги чемпіонів УЄФА (результати всіх матчів)
Визначилися всі учасники групового турніру найпрестижнішого єврокубка.
У Європі відбулися завершальні п'ять матчів раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, в яких визначилися останні учасники основного турніру, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Головну сенсацію підніс азербайджанський "Карабах", який за сумою двох матчів обіграв данський "Копенгаген".
Ліга чемпіонів, плей-офф, матчі.
"Славія" (Чехія) - АПОЕЛ (Кіпр) - 0:0 (перший матч - 0:2)
"Копенгаген" (Данія) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:1 (0:1)
"Стяуа" (Румунія) - "Спортинг" (Португалія) - 1:5 (0:0)
"Ліверпуль" (Англія) - "Хоффенхайм" (Німеччина) - 4:2 (2:1)
ЦСКА (Росія) - "Янг Бойз" (Швейцарія) - 2:0 (1:0)
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, в якій візьме участь чемпіон України донецький "Шахтар", відбудеться завтра, 24 серпня в Монако.