Азербайджанський клуб вперше вийшов в основний турнір Ліги чемпіонів УЄФА (результати всіх матчів)

Визначилися всі учасники групового турніру найпрестижнішого єврокубка.

У Європі відбулися завершальні п'ять матчів раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, в яких визначилися останні учасники основного турніру, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Головну сенсацію підніс азербайджанський "Карабах", який за сумою двох матчів обіграв данський "Копенгаген". Ліга чемпіонів, плей-офф, матчі. "Славія" (Чехія) - АПОЕЛ (Кіпр) - 0:0 (перший матч - 0:2) "Копенгаген" (Данія) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:1 (0:1) "Стяуа" (Румунія) - "Спортинг" (Португалія) - 1:5 (0:0) "Ліверпуль" (Англія) - "Хоффенхайм" (Німеччина) - 4:2 (2:1) ЦСКА (Росія) - "Янг Бойз" (Швейцарія) - 2:0 (1:0) Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, в якій візьме участь чемпіон України донецький "Шахтар", відбудеться завтра, 24 серпня в Монако.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter